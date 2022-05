Un corps à Saint-Rémy .... Deux autres à Gergy .... Effroyable nuit meurtrière

Depuis la nuit dernière Patrice Guigon procureur de la République du TJ de Chalon-sur-Saône est mobilisé par la découverte d’un corps, sur un parking de la zone Californie (commune de Saint-Rémy), celui d’une femme assassinée ; et par celle de deux autres cadavres, ceux d’une mère et de sa fille, dans une maison à Gergy.

Ce lundi 9 mai en fin de matinée, le parquet confirme que trois personnes ont été tuées, et qu’il y a vraisemblablement un lien entre les deux affaires, car l’auteur présumé avait un lien familial avec la mère et l’enfant, et un lien professionnel avec la femme dont le corps sans vie a été trouvé cette nuit sur un parking.

L’auteur présumé, un homme, est activement recherché.

FSA