Samedi 14 mai, Nuit Européenne des Musées !

De 20h à minuit, le musée Denon propose plusieurs animations autour de Vivant Denon et l'Égypte : visites flash, atelier gravure, projection, rencontre...

LE PROGRAMME

Visites flash en continu de 20h à minuit

Tout au long de la soirée, deux médiatrices du musée seront à votre disposition pour vous présenter les collections évoquant le rapport de Vivant Denon à l’Egypte. N’hésitez pas à les solliciter ! Pour les amateurs de visites en autonomie, des QR codes seront positionnés à proximité d’une sélection d’œuvres. Flashez-les avec votre smartphone et apprenez-en plus sur nos collections !

–

Atelier gravure

pour adolescents et adultes (à partir de 14 ans)

à 20h30, 21h30 et 22h30 (durée 1h)

gratuit

jauge limitée à 8 personnes

inscriptions au 03 85 94 74 41

A partir de quelques objets égyptiens observés et dessinés dans nos salles, expérimentez la gravure et la multiplication des images comme le faisait Vivant Denon.

–

Projection de 20h à minuit

Découvrez en images une présentation de la vie de Vivant Denon réalisée par l’UTB.

–

Visite libre des collections permanentes de 20h à minuit

La collection complète du musée est riche d’objets archéologiques, de sculptures, d’œuvres graphiques, beaux-arts, ponctuant 100 000 ans d’histoire. Complétez votre visite par une découverte libre de nos collections archéologiques et de leurs trésors.

–

Rencontre avec la Société des Amis du musée de 20h à 23h

Créée en septembre 1984, la Société des Amis du musée Denon regroupe aujourd’hui près de 350 adhérents. Son objectif est de contribuer à l’enrichissement des collections du musée Vivant Denon par l’acquisition et la restauration d’œuvres ou d’objets archéologiques. Par ailleurs, tout au long de l’année, la Société des Amis du musée propose des conférences et des voyages à thèmes et participe aux événements ponctuels proposés par le musée.

Musée Vivant Denon, Place de l'Hôtel de ville à Chalon-sur-Saône.