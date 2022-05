La tarte était à l'honneur ce samedi à la pâtisserie-chocolaterie Allex

Sébastien Buvot, chef du laboratoire de la maison depuis 2012 (ici en photo avec Danielle Allex, la gérante et ses filles, Fleur Montout et Clémence Allex), pouvait avoir le sourire ce samedi 7 mai 2022, jour choisi pour fêter la tarte et faire découvrir les créations de la pâtisserie-chocolaterie Allex.

En effet, la Rose de Côte-d'Or a connu un véritable succès.

A tel point que toutes les parts de cette délicieuse tarte (pâte sablée mousse Chantilly citron verte, framboise et mascarpone) ont trouvé preneurs.

Celle-ci est vendue à 25,20 euros la tarte 6 parts et 3,60 euros la part individuelle.

Celles et ceux qui ont eu la chance d'en avoir manger, ne serait-ce qu'une part, comprendront !

Les passants et les curieux avaient la possibilité de goûter la tarte de leur choix grâce à une dégustation gratuite proposée devant la boutique, à côté des glaces qui ont, elles aussi, connu un certain succès, samedi ensoleillé oblige!

Parmi les autres tartes proposées, citons pêle-mêle la tarte rhubarbe (pâte sablée, rhubarbe et crumble) à 3,60 euros la part, la tarte poire (pâte feuilletée, fond de crème d'amande, poires William) à 3,30 euros la part et 19 euros la tarte 5 parts.

Celle-ci se décline aussi en 6, 8 et 10 parts.

La tarte chocolat-crumble (pâte sablée, crème chocolat et crumble) qui se décline en 5 ou 6 parts, à 4,20 euros la part ou 3,20 euros en part individuelle.

Idéale avec les beaux jours, la maison propose également la tarte multifruits (pâte sablée, fond de crèmme d'amande, crème mousseline vanille de Madagascar et une multitude de fruits assortis) à 28,20 euros la 6 parts, soit 4,70 euros la part, et 3,50 euros en part individuelle.

Même prix pour la tarte Gariguette (pâte sablée aux amandes, crème mousseline vanille de Madagascar et fraises gariguette) et 3,70 euros la part individuelle, la tarte citron meringuée, quant à elle, est à 21 euros la 5 parts, la tarte fraise rhubarbe (pâte sablée, fraise, rhubarbe et crumble) est à 3,60 euros la part individuelle et la tarte framboise (pâte sablée aux amandes, crème mousseline vanille de Madagascar, framboises) est à 25,20 euros la 5 parts et 3,70 euros la part individuelle.

Nous ne saurions trop vous conseiller de réserver pour être sûrs, chères lectrices, chers lecteurs, de ne pas faire chou blanc si l'envie vous venait de savourer une de ces délicieuses tartes.

Le mois prochain, la pâtisserie-chocolaterie Allex proposera une journée spéciale autour des glaces et des sorbets. Vous voilà prévenus!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati