Un nouveau commerce à Fontaines : "La Cave du Caboulot".

"La Cave du Caboulot", commerce de vins, bières et spiritueux, est nouvellement installée au centre de Fontaines.

Le commerce à l’angle de la rue des Maréchaux et de la Grande Rue propose à ses clients différentes sortes de vins blancs, vins rouges, crémant, bières et alcools.

Lauriane Lava a ouvert son établissement le 26 avril.

IC : Qu’est-ce qui vous a incité à ouvrir ce genre de commerce et à vous installer sur la commune de Fontaines ?

Lauriane Lava : « J’ai travaillé 10 ans avec mes parents au restaurant "le Caboulot" à Chagny, titulaire d’un BTS technico-commercial en vins et spiritueux, j’ai cherché où j’allais pouvoir créer mon entreprise. Il y avait l’opportunité à Fontaines avec ce local disponible et j’ai eu le coup de cœur pour l’endroit. J’ai été très bien accueillie par Madame le maire, les commerçants et les fontenois, ce qui m’a conforté dans le sens où j’avais fait le bon choix. »

La jeune femme est confiante et les ventes ont déjà pris un bon chemin. Elle propose différentes formules, soit la vente à emporter soit la dégustation sur place en terrasse ou à l’intérieur du magasin et propose aussi des planches apéritives.

C.Cléaux