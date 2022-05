Retour en images sur la visite du Conseil municipal des enfants au verger du Carmel

Dans le cadre de l'atelier «Environnement/Biodiversité», huit enfants du 7ème Conseil municipal des enfants se sont rendus dans le verger du Carmel. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

Encadrés par Ludi, animatrice du Service Vie Scolaire, Fédia, Elsa, Louise, Sirine, Jamison, Zakaria, Abdell-Aly et Charline sont 8 membres du 7ème Conseil municipal des enfants de Chalon-sur-Saône. Ce mercredi 11 mai 2022, ils visitaient le verger du Carmel, dans le cadre de leur atelier «Environnement/Biodiversité».

Aux côtés de Ludi, se trouvaient Karine et Emmanuel du Service Démocratie locale.

Suivant les conseils judicieux de Bruno Cottier, responsable des Espaces Verts de la Ville, qui était secondé par Tanguy, les enfants ont planté un figuier, une liane de Schisandra chinensis (baies aux cinq saveurs), un framboisier, un myrtillier, un kiwaï (le cousin du kiwi), un mûrier, un muroisier (mûrier-framboisier), une caseille, du cassis, des groseilles et de nombreux arbustres (Raphiobotrya, arbousier, grenadier, amelanchier, hippophae et goyavier).

Les enfants ont reçu la visite de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Étaient également présents, Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, et Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati