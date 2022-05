Pour elles, un seul mot d’ordre, l’entraide !

Anais Fontaine, experte et vendeuse déco, à la tête de l’entreprise « Anais déco », Eva Blazy, « Au lit les mômes » créatrice d’attrapes rêve, entre autres petites merveilles, Solene Wersinger, gérante de « Un 6 décembre en hiver » couturière qui propose des créations mode, deco, enfants et lifestyle, Amandine Cerrone, fondatrice de « Genna. », dénicheuse de pépites éphémères de vêtements et accessoires pour femmes, ont décidé de s’associer afin de proposer une offre complète et variée et mutualiser leur réseau de clientes !

Une bonne cinquantaine de personnes ont fait le déplacement ce dimanche pour venir faire leur shopping dans ce petit cocon.

« Wahou c’est magnifique », « Ça donnait déjà envie sur Instagram mais là c’est vraiment superbe »

Que de clientes ébahies qui ont passé la porte de ce petit concept store éphémère, après avoir bu un rafraîchissement et mangé une petite friandise offerts par leur hôtes, en cette chaude journée de ce dimanche 15 mai.



« Ensemble on est plus fortes ! »

Une belle réussite pour cette jolie porte ouverte !

Dès ce lundi, les quatre collègues proposeront une offre similaire mais itinérante cette fois : « Les petites emplettes »

Inspirée du principe de la réunion Tupperware que tout le monde connaît, mais modernisée et enrichie en boutique éphémère déco, mode et lifestyle, les clientes pourront inviter leurs amies, famille et/ou collègues lors d’un café ou apéro shopping !



