Lancement de la Quinzaine de la parentalité à la Maison de la Famille

La ville de Chalon-sur-Saône propose une Quinzaine de la parentalité en partenariat avec le Grand Chalon, la CAF, le Département, la Pomme Verte et les maisons de quartier. Jusqu'au1er juin, les structures enfance et petite enfance accueilleront de nombreuses animations. Plus de détails avec Info Chalon.

À l'occasion des journées internationales des parents et de la famille, les lieux de parentalité du Chalonnais s'associent et ouvrent leurs portes aux familles.

Pendant cette quinzaine, juste après le 15 mai, journée internationale des familles, et jusqu'au 1er juin, journée mondiale des parents et de l'enfance, la Maison de la Famille a souhaiter proposer des temps d'animation gratuits en direction des familles.

La programmation a été construite avec les principaux partenaires de la Maison de la Famille : le Grand Chalon, la CAF, le Département, la Pomme Verte et les maisons de quartier.

Le contexte de la crise sanitaire a fortement impacté les relations au sein des familles et les modalités de fonctionnement de la Maison de la Famille ont également été modifiées, notamment en ce qui concerne les actions collectives qui étaient contraintes en terme de jauge. Le contexte étant plus favorable, la Maison de la Famille a souhaité réunir ses partenaires et fédérer autour des 2 dates, 15 mai et 1er juin, et proposer des temps d'animation en direction de toutes les familles.

«Une façon pour nous de relancer la machine à travers cette action en direction de familles. C'est une manière de soutenir la parentalité qui est un défi important pour les parents. Tout n'est pas inné», déclarera Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, à l'occasion de la conférence de presse sur le lancement de la Quinzaine de la parentalité, ce lundi 16 mai 2022, à la Maison de la Famille.

«L'objectif est de découvrir des lieux dédiés à l'enfance et à la famille», surenchérit Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale.

Voici la liste des animations :

Lundi 16 mai de 14 heures à 16 heures 30

Maison Joséphine Baker - PMI (nouveau lieu de parentalité à côté de l'école Saint-Éxupéry, aux Prés Saint-Jean), 21 rue Édouard Bénes

Mardi 17 mai de 9 heures 30 à 11 heures 30

Maison de la Famille, 5 rue de la Providence

Mercredi 18 mai de 14 heures à 14 heures 30

La Pomme Verte, 12 rue du Docteur Mauchamp

Jeudi 19 mai de 14 heures à 16 heures 30

LAEP, Petit Pas, Grand Pas, 2 rue du Breuil, à Saint-Marcel

Vendredi 20 mai de 14 heures à 16 heures 30

Maison Joséphine Baker, organisation d'un temps convivial.

Lundi 23 mai de 17 heures à 19 heures

Maison de la Famille pour une soirée découverte de jeux sur la thématique des émotions suivi d'un temps d'échange (sur inscription)

Mercredi 25 mai de 14 heures 30 à 16 heures 30

Maison de la Famille, jeu avec les mots, atelier d'écriture sur la thématique de la famille, animé par une médiatrice par l'écriture (pour les enfants, accompagnés des parents sur inscription)

Mercredi 1er juin de 14 heures à 18 heures

Maison de la Famille, après-midi festif autour du jeu : rétro gaming, jeux de société, jeux de plein air...

À noter que la Maison Joséphine Baker sera une crèche-passerelle le matin à partir de septembre. Les après-midi, ce sont les partenaires qui prendront le relais pour des activités autour de la paternité.

Étaient également présentes, Fabienne Saint-Arroman, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la Petite enfance, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Solène Darnauguilhem, directrice Vie Scolaire et Cohésion sociale, Sophie Dut, responsable du Service Familles, Violaine Commeau Deplaude, directrice de la Petite enfance du Grand Chalon, et Hélène Bouvet, future responsable de la Maison Joséphine Baker.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati