LEGISLATIVES - Marie-Claude Jarrot suppléante de Louis Margueritte (LREM)

Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot sont candidats aux prochaines élections législatives des 12 et 19 juin sur la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.

Louis Margueritte portera les couleurs de la majorité présidentielle et Marie-Claude Jarrot, Maire de Montceau les Mines, sera sa suppléante.

A eux deux, ils représentent d’une part le renouvellement de l’engagement politique pour donner une majorité qui permettra au président de la République de décliner son second mandat mais aussi cette expérience d’une élue de proximité, militante d’un territoire dont elle connait les moindres recoins.

Louis Margueritte : « Je suis heureux et fier d'avoir Marie-Claude Jarrot à mes côtés. Élue d’engagement, femme de valeurs, elle sera un atout précieux dans ce binôme. Nos profils, très complémentaires, porteront au mieux les couleurs de l’efficacité pour nos concitoyens et les projets qui les concernent. »

Marie-Claude Jarrot : « J’ai accepté de faire équipe avec Louis Margueritte pour cette élection à la faveur d’un tandem dont je me suis assurée qu’il serait celui de l’écoute, de la proximité de cette disponibilité à laquelle les habitants sont si attachés. Et comme ils ont raison. J’y participerai avec la ténacité et les convictions qui m’animent. »