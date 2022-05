AVIS DE DECES - Monsieur Amédée FOURNIER

GERGY



Philippe et Evelyne Fournier,

Agnès et Philippe Sereault,

ses enfants ;

Julien et Julie,

Laëtitia et Toni,

Lucie et Clément,

Emilie et Alexis,

ses petits-enfants ;

Valentine, Natsu, Alix, Yori, Tiago,

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Amédée FOURNIER

survenu le 15 mai 2022 à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 20 mai, à 15 heures, en l'église de Gergy.

Amédée repose à la chambre funéraire de Ciel.

Pas de plaques, fleurs naturelles seulement.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine

et rappelle à votre souvenir son épouse

Lucienne

décédée le 15 mai 2005.