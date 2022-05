Dans l'Yonne, l'ARS suspend l'activité d'un EHPAD pour de graves défaillances

Communiqué de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 18 mai 2022 :

L’ARS et le Conseil départemental de l’Yonne

suspendent en urgence l’activité de l’EHPAD de Saint-Agnan

Après une inspection constatant de graves dysfonctionnements au sein de l’EHPAD « Résidence Flore » de Saint-Agnan, dans l’Yonne, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil départemental ont décidé de suspendre en urgence l’activité de l’établissement. Trois administrateurs provisoires sont nommés.



L’inspection de l’EHPAD de Saint-Agnan assurée conjointement les 11 et 12 mai derniers par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil départemental de l’Yonne conduit le directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le Président du Conseil départemental à décider de suspendre, en urgence, l’activité de l’établissement pour une durée de 6 mois.

Cette décision, en date du 18 mai 2022, est assortie de la nomination de trois administrateurs provisoires pour assurer la continuité de prise en charge de la quarantaine de résidents de cet établissement géré par la SARL EHPAD Flore, appartenant au groupe Bridge.

Absence de continuité des soins

La mission d’inspection a relevé un grand nombre de dysfonctionnements justifiant la mise en œuvre d’une procédure d’urgence.

L’absence de continuité des soins médicaux et paramédicaux mettent en particulier gravement en danger la santé et la sécurité des personnes accueillies au sein de l’EHPAD. Un défaut de prise en charge et d’accompagnement individualisé adaptés à l’âge et aux besoins des résidents et favorisant leur autonomie, compromet par ailleurs leur santé et leur bien-être.

D’autres manquements relatifs au circuit du médicament ou à la sécurisation des locaux, ont été relevés.

L’ensemble de ces dysfonctionnements mettent gravement et immédiatement en danger la santé, la sécurité et le bien-être des personnes accueillies, précise la décision.

Les équipes de l’ARS et du Conseil départemental de l’Yonne, ainsi que les administrateurs provisoires, ont rencontré les salariés et les familles des résidents de l’établissement ce mercredi 18 mai.