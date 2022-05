AVIS DE DECES - Monsieur Manuel DOS SANTOS

CHALON-SUR-SAÔNE



Maria Do Carmo, son épouse ;

ses filles et son gendre ;

ses petits-enfants

et son arrière-petite-fille ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Manuel DOS SANTOS

survenu le 14 mai 2022,

à l'âge de 77 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi 21 mai 2022, à 10 heures, en l'église Saint-Paul de Chalon-sur-Saône.