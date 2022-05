« C’est juste une rue ! »

Programmée par l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône dans le cadre du focus ‘Dans quel monde vivons-nous?’, la pièce de théâtre ‘Divertisserie’, écrite et mise en scène par Sébastien Foutoyet, a été jouée deux soirs de suite, les 19 et 20 mai à 18H30. Conçue pour accueillir un nombre limité de spectateurs installés sur le plateau, musique en live, ‘Divertisserie’ nous plonge dans l’univers d’une rue, peu importe laquelle, tant elle nous semble familière.

Ici, les mots crus de la rue résonnent ; le spectateur est pris dans un tourbillon d’émotions et son existence confortable est bousculée, poussée jusqu’à ses derniers retranchements. Assis dans cette rue, probablement sur le trottoir d’en face, le public est le témoin de ces vies qui se croisent, se rencontrent ou se confrontent, certaines scènes sont tristement déjà vécues. On a envie d’intervenir, on est remis à notre place, nous, qui pressons le pas dans nos rues, sans vouloir voir, qui avons peur d’être contaminés par je ne sais quoi... la pauvreté sans doute mais les acteurs sont plantés là, à 1 mètre et ils nous interpellent. Divertisserie, la prostituée, quant à elle, est assise parmi nous. ; impossible de lui échapper, elle a des choses à nous dire et nous à entendre.

Bouleversant !

SBR