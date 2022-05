Belle réussite de la journée citoyenne givrotine

Au niveau national, les journées citoyennes ont été lancées en 2009, avec pour objectif de retisser du lien social dans les communes, et de redécouvrir les vertus de l’action collective, tout en améliorant le cadre de vie des habitants.

Cette année à Givry, tout à démarré ce samedi à 8h30 au Parc Georges Laporte, autour d'un café, auquel ont participé Sébastien Ragot, Maire de Givry, et Silke Rautenberg, la bourgmestre de la commune allemande d'Oppenheim, qui est présente ce week-end sur Givry, dans le cadre du jumelage qui lie les 2 villages. Durant ce moment convivial, Marie-Noëlle Le-Carrer, Adjointe en charge de la vie associative et David Gaudry, nouveau Directeur technique de la commune, ont réparti les 80 participants en 3 groupes. Le nombre de volontaires étant nettement supérieur à ce qui était attendu, les organisateurs ont dû improviser en créant un troisième circuit de collecte des déchets.

Ce dispositif a permis aux participants de bien quadriller la commune et de ramasser un maximum de déchets, qui ont été abandonnés par des personnes indélicates. Il a aussi permis de sensibiliser les participants (dont une grande partie de jeunes) au tri des déchets. Après environ 2 heures de marche, chaque groupe est revenu au Parc Georges Laporte pour y déposer sa collecte, qui a été regroupée dans une vingtaine de sacs, lesquels seront déposés à la déchetterie.

Initiative de cette année 2022, la municipalité a invité les associations à s'associer à cette journée citoyenne. Comme par exemple l'AGEP (Association Givrotine Ecologie Partages) qui a présenté plusieurs possibilités de recyclage des déchets, tels des godets de semis bio-dégradables, réalisés à partir de boîte d’œufs ou de rouleaux de papier toilettes.

Le syndicat apicole de Saône et Loire, qui est basé à Givry était aussi présent. Franck Calvo et Laure Girard, ont présenté les activités de l'association, qui œuvre « pour la protection des abeilles, et donc de l'environnement ». Concrètement, l'association propose une formation gratuite aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'apiculture et tient un magasin, où les adhérents peuvent se procurer le matériel nécessaire à prix coûtant.

Enfin, l'association « Vive la vie », présidée par Marie-Christine Defaut, était présente et a proposé, sur le stand de la médiathèque givrotine, plusieurs lectures d'une bande dessinée, qui relate une histoire vraie. En compagnie de Muriel Matray, qui travaille à la médiathèque, elle a raconté comment des jeunes d'un bidonville du Paraguay, qui vendaient des déchets récupérés dans une décharge, sont arrivés à devenir un célèbre groupe de musique, jouant avec des instruments obtenus à partir de déchets recyclés.

En conclusion, le bilan de cette belle matinée de partage est, d'après David Gaudry, très encourageant malgré la vingtaine de sacs collectés. Déjà parce qu'il pense qu'un message fort est passé parmi les nombreux jeunes présents, mais aussi parce qu'au vu de la superficie de la commune, le volume de déchets récupérés reste assez faible et avec très peu de gros déchets métalliques.