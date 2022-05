Les frères Regnault ont fait un généreux don ce samedi matin à Fragnes la Loyère

En effet, Dominique, l’un des trois gérants de l’exploitation, a expliqué aux enfants qu’ils avaient cette saison un surplus de production de pomme de terre de près de 500 kg qu’ils allaient devoir mettre au fumier.

« On a proposé à la banque alimentaire, mais ils n’ont pas la possibilité de trier les pommes de terre et nous n’avons pas les ressources nécessaires pour pouvoir le faire et n’avons pas le temps, malheureusement de courir après les associations pour trouver des solutions alternatives à la destruction du surplus » a expliqué un des frères.

Soraya, bénévole à l’ A.s.t.i (Association de Solidarité avec Tout-e-s les Immigré-e-s), a alors monté une petite équipe de 5 jeunes âgés de 8 à 13 ans, et ce samedi matin, est venue à la ferme Regnault frères pour trier et mettre en filet les pommes de terre afin de les distribuer aux familles dans le besoin.

« En près de 3 heures nous avons réussi à faire 32 sacs de 10 kg qui seront donc distribués par moi-même et d’autres bénévoles à plus de 30 familles » nous indique Soraya.

C’est d’ailleurs le cas de Monsieur Flandrin, bénévole au sein du groupement « Accompagnants au commissariat » en lien avec l’ A.s.t.i et la CIMADE, les deux associations qui aident les migrants à Chalon sur Saône.

« Je suis venu récupérer 5 sacs de pommes de terre pour les distribuer à 5 familles »raconte-t-il en chargeant les sacs dans le coffre de sa voiture, décorée pour la journée pour un mariage. « Cet après midi je suis voiture cortège pour un mariage de deux migrants qui se sont rencontrés grâce aux différentes associations chalonnaises !»



Monsieur Regnault, interpelle enfin : « Si nous sommes contactés par d’autres associations, nous pourrons peut être, être en mesure de renouveler l’expérience, nous pouvons faire, une nouvelle fois, face à un surplus ou bien à des denrées qui ne passent pas le contrôle qualité mais qui sont comestibles »

Une belle preuve de générosité de la part de cette ferme, qui est ouverte au public pour la vente de ses produits (vin, pommes de terre, poulet et œufs) tous les samedis matins.

« C’est une bonne manière pour nous de rester proche des consommateurs locaux »

Contacts et infos

Regnault Frères

29 rue du bourg

71530 Fragnes la Loyère

0385457373

Association A.s.t.i

2 cours Marcel Pagnol

71100 Chalon sur Saône

0385435711