Cela fait un an, que L’atelier Labrose est implanté au centre-ville de chalon sur Saône au 1 rue de la banque et de nombreux clients sont plus que satisfaits

Nos poseurs ont installé des fenêtres un vantaux pour apporter un maximum de lumière chez une cliente qui, ravie, a non seulement obtenu du confort, de l’esthétique, de la sécurité, de l’isolation mais aussi 22% de lumière supplémentaire

N’hésitez pas à prendre contact avec « L’Atelier Labrosse » à Chalon !

« L’Atelier Labrosse »

1, Rue de la Banque

71100 CHALON SUR SAÔNE

Tél : 03.85.91.74.47

Facebook



Du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Marie-Laure Baudra Julien - Publiredactionnel