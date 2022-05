L’E2C 71 marche pour une action solidaire !

Ce vendredi 20 Mai, les stagiaires et les équipes des sites de Montceau et Chalon ont participé à la Marche pour l’eau en parcourant 6 km entre l’E2C rue de l’Alma et la Prairie Saint Nicolas. « 6 km c’est la distance que doivent faire les villageois pour accéder à l’eau potable ».

Les stagiaires en parcours d’insertion professionnelle à l’E2C 71 avaient préalablement été sensibilisés aux enjeux de l’accès à l’eau et grâce à leurs efforts et leur participation financière, ils vont contribuer au financement de l’arrivée d’eau pour les villageois de Loma Verde en Colombie.

La participation de 40 personnes a permis de collecter au niveau local la somme de 400 € et s’inscrit au sein d’une action nationale menée par le Réseau E2C France et la Fondation EDF.

La journée s’est prolongée par des activités de cohésion animées par CD 2000.

Cette action a été réalisée avec le soutien d’entreprises partenaires : Intersport, Jimmy V, Sema Market, A table chez Laurette, Chalon Balade sur Saône et la mobilisation des jeunes de la promo 16-18 portée par l’AFPA et des partenaires de La Mission locale du Chalonnais.

L’E2C 71- Ecole de la 2è Chance de Saône-et-Loire, accueille des jeunes de 16 à 30 ans sortis du système scolaire sans diplôme, ni qualification et les accompagne dans un parcours d’insertion professionnelle.