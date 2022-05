Remise des prix de l’opération « Journée shopping »

Mercredi 25 mai à 19h15 avait lieu la remise des prix aux cinq gagnants de l’opération « Journée Shopping », à la librairie Au Gré du Van, 6 rue du blé à Chalon-sur-Saône. Il était possible de participer à ce jeu - en partenariat avec la ville de Chalon-sur-Saône et initié par les associations des 3C, des rues du Blé et des Poulets et Cœur de Ville devenues aujourd’hui l’association Chalon Centre Commerces - du 30 avril au 7 mai 2022 pour tenter de remporter une journée shopping de 1000 euros.

Pour cela, il suffisait de : « remplir le bulletin de participation mis à disposition chez les commerces partenaires de l’opération ; réaliser trois achats (sans minimum d’achat) chez trois commerçants partenaires différents ; déposer son bulletin de participation dans une urne prévue à cet effet afin de participer au tirage au sort pour gagner 1 journée de shopping d’une valeur de 1 000 € à dépenser dans les commerces partenaires.

140 commerces ont participé cette année à cette opération, soit 30 de plus que l’année dernière, qui a comptabilisé pour cette nouvelle édition 328 participations. La désignation des gagnants par tirage au sort a été effectuée par un huissier de justice et a récompensé :

Mélanie Brochot

Damien Martin

Magali Lachenaud

Agnès Delorme

Laura Detroit

Les gagnants devront choisir la date de leur « journée shopping » afin de dépenser leur gain de 1 000 € en 1 journée avant le 30 septembre 2022, valable uniquement pour des achats réalisés dans les commerces participants au jeu avec un montant de 200€ maximum par commerce, soit au total 5 commerces minimum.

En présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, des co-présidents Stéphane Duplessis, Laetitia Leclercq et Christophe Reynaud de l’Association Chalon Centre Commerces regroupant désormais 150 adhérents, de Delphine Narjoux, Chargée de mission pour le Service Commerces et artisanat de la mairie, les 5 gagnants ont reçu le fameux sésame afin de pouvoir dépenser 1000 euros chacun (en bons d’achat Chalon Centre Commerces de 10 euros ) auprès des commerces ayant participé à cette opération.

La boutique qui a comptabilisé le plus de bulletins de participation est ‘Rouge Gorge’ gérée par Nelly Pereira, située 61 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, qui a tamponné 48 bulletins sur les 328 participations. Gilles Platret a tenu à remercier cette commerçante pour son dynamisme, tout comme les commerces partenaires par l’intermédiaire des 3 co-présidents présents à cette soirée de remise des prix.

Info-Chalon a demandé à Mélanie Brochot, maman de trois enfants, ce qu’elle allait faire des 1000 euros shopping : « Partager avec mes enfants, que chacun se fasse plaisir et acheter notamment des petites choses pour mes proches […] me faire un peu plaisir aussi. Il y a des boutiques que j’aime beaucoup, Aqua Zen également. » L’un des ses enfants s’achètera, sans doute, de l’aveu de sa maman, des chaussures de sport, pour un autre ce sera des livres et des mangas probablement à l’Antre des Bulles et enfin la dernière aimerait s’acheter des vêtements et des chaussures. Avec 1000 euros en poche, il y a de quoi faire plaisir à toute la famille ; les gagnants se faisant la remarque de n’avoir jamais dépensé autant en une journée pour du shopping.