Le Conseil de la Vie Collégienne du collège Louis Aragon a remis un chèque de 300 € à l’association "Le Rêve de Marie" qui soutient la lutte contre les cancers pédiatriques.

Les élèves de la vie collégienne du collège Louis Aragon de Châtenoy avaient décidé de faire une action pour aider l’association "Le rêve de Marie". Pour ce faire ils ont réfléchi sur la manière et les moyens de collecter des fonds. Le choix s’est tourné vers la vente de sweatshirts à l’effigie du collège.

Mathis, un de leurs camarades, a réalisé le dessin du logo floqué sur les sweatshirts. En parallèle, les jeunes du CVC ont pris contact avec l’association.

Sylvie Garopin, maman de Marie, est venue au collège à la rencontre des élèves des 3 classes de 3ème pour leur parler des cancers pédiatriques et le soir elle a fait une conférence ouverte à tous, élèves et enseignants.

Les élèves du CVC ont remis un chèque de 300 € à Sylvie Garopin en soutien à l’association. Ces 300 € sont les bénéfices dégagés par la vente des sweatshirts organisée par les élèves du Conseil de la Vie Collégienne et intégralement reversés à l’association "Le Rêve de Marie".

Sylvie Garopin a rappelé le challenge des deux cyclistes partis pour rejoindre Madrid : « les 300 € seront ajoutés à ceux du défi sportif, le collège sera associé à ce défi et l’ensemble des fonds seront reversés pour la recherche. Au nom du président de l’association, un grand merci, les filles, pour ce que vous avez fait et pour le bon accueil. Actuellement, on travaille entièrement sur le projet "Septembre en Or" »

C.Cléaux