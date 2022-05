LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Les réunions publiques de Gilles Platret

Trois réunions publiques sont programmées par Gilles Platret et Lionel Duparay, candidats sur la 5e circonscription de Saône et Loire, à savoir le mercredi 1er juin à Buxy - salle des fêtes à 19h, le jeudi 2 juin à Montceau les Mines à 19h - Salle du centre nautique et enfin le mercredi 8 juin à 19h à la salle Marcel Sembat à Chalon-sur-Saône.