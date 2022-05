Des retraités CFDT de Saône et Loire actifs et mobilisés

Bien que n’étant plus dans le monde du travail, les retraités restent des actifs pour peser sur la politique nationale, particulièrement en ce qui concerne la santé , la dépendance , le cadre de vie et l’environnement. En cette période d’élection l’UTR CFDT 71 interroge par courrier les candidats aux législatives qui se présentent sur les 5 circonscriptions . Elle demande une réponse écrite sur les thèmes abordés dans cette lettre, EHPAD et Maintien à Domicile, Fin de Vie, Déserts Médicaux notamment. Les retraités CFDT aspirent à être reconnus comme des interlocuteurs auprès du gouvernement, forts de leur appartenance au premier syndicat de France. La dépendance, est un enjeu de société sur lequel toute la CFDT se mobilise.

Le débat de l’après-midi a été animé par la Directrice du Pôle Régional de Gérontologie et d’Innovation. Ce PGI a pour mission de contribuer régionalement à l’amélioration de la qualité de vie des seniors à domicile, en institutions et en milieu hospitalier. Ce débat a permis de mesurer les besoins en matière d’accueil des résidents, de mettre en lumière les innovations proposées notamment aux EPHAD, mais surtout de constater le manque criant de personnel qui souvent réduit à néant l’amélioration des conditions de vie des résidents. Les retraités CFDT étudieront avec attention les textes à paraître pour renforcer le Conseil de Vie Sociale (CVS) pour la bientraitance en EHPAD. L’une des propositions de la CFDT pour le CVS est de rendre obligatoire la consultation de tous les membres du CVS, dont les représentants des usagers et de leurs familles, sur les évaluations, les contrôles et les enquêtes publiques qui peuvent avoir lieu au sein des établissements.

Les besoins évoluent, les publics accueillis aussi, les établissements d’accueil des seniors dépendants doivent se réinventer et proposer de nouvelles formes d’accueil. Les retraités CFDT prendront toute leur part dans ce défi qui nous attend tous, notamment à travers le CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie ) où ils sont présents .