Crucifié ? Étrange créature qui n'a pas livré tous ses secrets

Depuis le Québec où il vit, Sylvain nous contacte : il a en sa possession un objet pour le moins insolite : « c’est un petit être miniature qui a été crucifié sur la croix », nous écrit-il (voir photos ci-après). Et précisément, en lisant l’article de 2019, il a souhaité avoir l’avis d’un Chalonnais bien connu, Thierry Pinette, président de l’association Trésors de ferveur. Notre article était longuement consacré à son étonnante collection d’objets « de dévotion à usage privé », qui compte aujourd’hui plus de 7 000 pièces (article ici). Depuis 1997, l’association collecte, étudie, restaure et expose ces objets rares datant essentiellement des XVIIe et XVIIIe siècles. C’est dire que l’expertise de Monsieur Pinette est reconnue partout en France.

Le « choc visuel », réponse du Dr Pinette

Sylvain nous décrit l’objet : « C’est un petit être miniature de 42 centimètres, crucifié sur une croix. Un artéfact unique au monde, fascinant et intrigant. » De quelle époque ? On ignore encore tout.

Sur les seuls clichés, et après avoir reconnu le « choc visuel », le Dr Thierry Pinette ne peut qu’émettre des hypothèses et interroger, notamment, la matière du crucifix : organique ? de synthèse ? « Le réalisme est troublant et c’est le but, répond l’expert, mais anatomiquement, le corps humain d’un nain ou d’un être de petite taille ne peut pas être réduit comme cela. »

Quelques pistes sont lancées : « les œuvres contemporaines d’artistes créateurs de monstres et chimères en diverses matières, recouvertes de résine et patinées » d’autres encore : « cela m’a aussi fait penser à la sirène de Barnum ». Et de conclure : « Voilà mon sentiment sur votre crucifix qui déclenche un trouble immédiat et provocateur. »

Alors ? Canular, œuvre artistique un brin macabre ? Ce spécimen n’a pas encore de nom.

Par Nathalie Dunand

