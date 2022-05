Les Judokas Chalonnais ont fait le plein aux Jeux de Saône et Loire !

Organisés par le Comité Départemental Olympique et sportif, les jeux de Saône et Loire ont eu lieu ces derniers jours sur les terres Autunoise.

Une petite délégation du dojo de la rue de la paix a ainsi fait le déplacement et les judokas se sont particulièrement bien illustrés et ce dans chacune des catégories d'âges représentées .

Ainsi, en Benjamins, ce sont pas moins de 5 médailles d'or qui ont été brillamment récoltées par Assia SAFI, Kenzi BOUAICHA, Malo BRIANTI RAYMOND, Gaspard DIAZ et Sandro CARNI .

Médailles de Bronze pour Nolan MEUNIER, Volodya KIRAKOSYAN, Noa BARBIER et Amin ZEDDAM

Dans la catégorie Minimes, Matthieu BERBIGET et Daniel SOLOMONYAN remportent la médaille d'or tandis que Stella IWANOW, Melvyn BARDET, Mathis DANIERE et Mohamed AMAZAL S'emparent du Bronze.

Les cadets ont fait des étincelles avec 2 doublés Chalonnais ! Le premier est féminin avec la médaille d'or de Maêva HUGUENIN pour une finale 100% Chalonnaise avec Sarah PETIT qui repart quand à elle en argent . Le second doublé est don c masculin avec un Marc DELHUMEAU en pleine possession de ses moyens qui s'empare de l' or devant son copain Tiago VILAS qui remporte donc l'argent. Maxime PIELUCHA-MEYLET, après de beaux combats, s'octroie une belle médaille de bronze !

Une ultime compétition pour les minimes et les cadets qui ont démontré de belles qualités combatives à leur coach Yann DU CLOSEL. Certains benjamins ont, quand à eux, une dernière compétition à venir: le championnat Bourgogne Franche Comté, qui aura lieu le 19 juin prochain à Longvic. Ces Jeux leur ont permis de faire quelques petits réglages avant cette échéance…