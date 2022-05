« Balbutie & Compagnie » micro-crèche privée, va ouvrir une seconde structure à Chalon/Saône

Après avoir ouvert quartier Boucicaut à Chalon/Saône en 2020, Angélique Schneider, gérante des micro-crèches privées Balbutie & Compagnie, ouvrira un 2ème établissement à Chalon/Saône, courant septembre 2022, à proximité de l’avenue de Paris cette fois-ci.



Avec cette nouvelle structure chalonnaise, Balbutie & Compagnie comptera 5 établissements : 2 à Chalon/Saône, 2 à Sevrey et 1 à Epervans.



« Balbutie & Compagnie » : des micro-crèches cocoonings, décorées de couleurs douces, équipées d’un mobilier fait sur-mesure et de jeux en bois afin que les enfants se sentent comme à la maison !



Les micro-crèches Balbutie & Compagnie accueillent tous les enfants sans aucunes distinctions, âgés de 10 semaines à 6 ans. Les horaires d’accueil y sont atypiques pour faciliter la vie des parents : de 5h à 22h du lundi au vendredi.



12 enfants sont accueillis en simultané. Les contrats d’accueil des enfants sont adaptés en fonction des besoins de chacun : à temps plein – régulier – occasionnel – périscolaire – urgence. Sans oublier l’accueil privilégié des parents au sein de la structure.



Le concept Balbutie & Compagnie : Un véritable retour aux sources !



Une nourriture majoritairement bio, de saison, uniquement cuisinée à base de produits frais.

Une motricité libre de l’enfant visant à lui apprendre l’autonomie, la tolérance et la bienveillance.

Beaucoup d’activités manuelles…



Un projet pédagogique tourné vers le jardin afin que les enfants puissent profiter des extérieurs à tout moment et par tous les temps : plantations, récoltes de fruits, compostage… respect de l’environnement (chaque micro-crèche dispose de son petit jardin). De nombreux intervenants extérieurs sont planifiés, à raison de 2 fois par mois, sur chaque structure (médiation animale, éveil musicale…).



Un concept mis en œuvre au quotidien par toute l’équipe professionnelle de Balbutie & Compagnie, composée de personnes diplômées d’un CAP AEPE et qualifiées (auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants) pour encadrer les enfants.



Balbutie & Compagnie 06 44 89 51 75

[email protected]

Facebook