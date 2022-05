Après 23 ans de service, Aurélie, la factrice, rend les clés des boites aux lettres

Son sourire va nous manquer... Aurélie qui effectuait depuis 5 ans la tournée sur Mercurey, après être passée pendant 11 ans du côté de Montagny les Buxy, a décidé de donner un autre cap à sa vie professionnelle. Après 23 années à La Poste, Aurélie en a distribué des lettres et autres colis au cours de ces longues années professionnelles, et l'envie de voir autre chose a frappé. On lui souhaite une belle nouvelle vie professionnelle et de belles heures devant elle.

L.G