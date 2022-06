GORGES DE L'ARDECHE - La prohibition jusqu'en septembre

Pour mettre fin aux nombreux incidents dus à l’ivresse dans la réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche, le préfet a pris un arrêté interdisant la consommation, la détention et le transport de boissons alcoolisées sur les aires de bivouacs de Gaud et de Gournier. Et en une seule journée, 213 litres d'alcool ont été saisis.