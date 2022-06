LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - "Que les électeurs choisissent le vote utile ! Celui de la majorité présidentielle, et je serai alors la députée de tous !" pour Elisabeth ROBLOT

Quel est votre ressenti sur le terrain à désormais quelques jours du 1er tour des législatives ?

Nous avons rencontré, Anthony et moi-même, beaucoup de monde depuis le début de la campagne : des élus, des entreprises, des administrés ! Qu’attendent-ils :

Les élus, d’être plus souvent consultés et plus souvent entendus. Emmanuel MACRON l’a compris, et la verticalité qui a pu lui être reprochée ne sera plus son fonctionnement !

Les entreprises saluent toutes l’action menée en leur faveur au cours du mandat précédent (baisse des charges, baisse des impôts de production, aides importantes pendant la crise COVID). Ils réclament tous une simplification administrative ! On en rêve tous effectivement !

Enfin les administrés d’une manière générale veulent, contrairement à ce qu’on dit dans les médias, une majorité pour le président ! Ils attendent des actes forts, des mesures pertinentes pour leur pouvoir d’achat notamment !

Effectivement, vous avez des personnes qui ne veulent plus entendre parler de politique : à nous les élus de leur prouver que nous ne sommes pas « tous pourris » et qu’on est au coeur de leurs préoccupations !

On s'attend à une abstention record, comment motiver les indécis ?

En leur disant qu’il faut une majorité forte à l’assemblée nationale pour que les réformes annoncées pendant la campagne présidentielle puissent être menées ! Voulez vous Jean Luc Mélenchon au pouvoir : moi non ! Alors, mobilisez vous pour que le président de la République puisse avoir une majorité incontestable à l’Assemblée !

Exprimez vous par le vote ! Nous avons la chance de vivre dans une démocratie, saisissons tous cette chance et allons voter !

Vous partez sous la bannière de la majorité présidentielle sur une circonscription qui n'a pas plébiscité Emmanuel Macron... Vous êtes inquiète ?

Inquiète, non mais vigilante ! Je ne peux pas croire que les électrices et les électeurs de cette circonscription soient des extrémistes ! Nous n’avons pas de problème d’immigration ici ! Soyons sérieux ! Ce vote qu’il ne faut pas négliger et qui s’installe doucement mais surement dans le paysage politique, et notamment ici, est certainement un vote contestataire ! Un appel au secours ! A nous, élus, d’en tenir compte et de répondre à leurs attentes, à leurs angoisses : renforcer les services publics en milieu rural, lutter contre les déserts médicaux, tenir compte de la spécificité du territoire ! Soyons attentifs à leurs attentes, et je suis sûre qu’ils feront à nouveau confiance en des élus modérés !

Je reste convaincue que le 12 juin n’est pas le 3eme tour de l’élection présidentielle : les administrés ont le choix entre ma candidature, celle de la Majorité Présidentielle, soutenue par Edouard Philippe, les extrêmes droite , les extrêmes gauche et une candidature de droite. Qu’ils choisissent le vote utile ! Celui de la majorité présidentielle, et je serai alors la députée de tous !

On vous reproche d'avoir quitté votre famille politique après avoir été élue au département plutôt sous l'étiquette LR, qu'est ce que vous répondez à vos détracteurs ?

J’ai quitté les Républicains fin 2016, alors que ceux ci dérivaient de plus en plus vers l’extrême droite ! Je ne suis pas de ceux ci ! Je suis pour une droite humaniste et sociale.

J’ai adhéré au parti d’Edouard Philippe dès sa création. Je rassure tout le monde : mon adhésion ne s’est pas faite deux jours avant l’investiture par opportunisme comme j’ai pu le lire !!



Je rappelle également que nous n’avons pas été élus au département (mon binôme et moi même) sous l’étiquette LR, mais bien sous l’étiquette « Union pour l’Avenir de la Saône et Loire », comme d’ailleurs tous mes collègues de la majorité départementale ! Dois je rappeler qu’au sein de cette majorité départementale, vous retrouvez des marcheurs, des centristes, des LR, des « Horizons » et surtout des non encartés !

Enfin, je veux rassurer tout le monde : je suis et je reste une femme de droite, mais une femme capable de travailler avec tout le monde !

Retraite à 65 ans, inflation, prix de l'énergie, les dossiers chauds brulants ne manquent pas pour le (la) futur(e) député (e) de la 4e circonscription, comment appréhendez-vous ces sujets ?

Des sujets majeurs, des sujets graves et qu’on doit bien appréhender ! La réforme des retraites, qu’on le veuille ou non, est indispensable. Nous sommes arrivés à un point de non retour. Nous vivons de plus en plus longtemps, et c’est tant mieux ! Le nombre de retraités est de plus en plus important et les actifs se doivent, pour permettre de continuer à financer les retraites, de travailler plus longtemps. C’est le principe de la retraite par répartition. Cette réforme indispensable devra être menée en concertation avec l’ensemble des partenaires sociaux, dans un dialogue constructif et apaisé, en tenant compte bien sûr de la pénibilité notamment.

Hors de question de mener une telle réforme en passant en force, mais bien par le dialogue !

Concernant le prix de l’énergie, le Président Macron s’est engagé à poursuivre le bouclier tarifaire sur le gaz jusqu’en 2023. Nous devons engager de nouvelles mesures pour préserver le pouvoir d’achat des Français (ce qui fera l’objet d’une loi début juillet au Parlement !)

Concertation, pragmatisme et bon sens ! Telle sera ma devise une fois élue au parlement le 19 Juin prochain !