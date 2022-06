Dimanche 12 juin, Grande Brocante du rugby de Chatenoy le Royal.

Le beau temps semble s’annoncer et avant ou après avoir glisser votre bulletin de vote pour le premier tour des législatives, venez faire un tour à la Grande Brocante du Châtenoy Rugby Club. Ce sont une soixantaine d’exposants qui se sont inscrits à ce jour, avec des curiosités annoncées semble-t-il.

Des exposants qui seront installés tout autour du terrain de rugby de la rue de Charréconduit et qui proposeront un large choix au public lequel sera accueilli dès 7h du matin. Entrée gratuite uniquement par le 33 rue de Charréconduit (vers les vestiaires et le chalet du club).

Une buvette et une petite restauration (hot-dog et frites) sera ouverte et tenue par les membres du club. N’hésitez pas à venir passer un moment de convivialité toute au long de cette journée du dimanche 12 juin 2022.

JCR