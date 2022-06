La Finale des Coupes séniors a eu lieu ce dimanche 5 juin au stade du Treffort à Châtenoy le Royal.

Les matchs ont débuté ce dimanche matin par la finale féminine. 2 groupes de 4 équipes en compétition, les équipes étaient formées de 8 joueuses sauf celle de Crêches sur Saône qui s’est retrouvée à 7, la huitième joueuse n’est pas venue, et partait avec ce handicap. Les équipes gagnantes de la première manche se sont affrontées pour la 1ère et 2ème place et les deux autres pour la 3ème et 4ème place. De belles rencontres pourtant sur le terrain pour un sport encore trop méconnu du public. Dommage que cette compétition se soit déroulée à 8 contre 8, le jeu aurait certainement été encore plus intéressant avec des équipes complètes.

Pour cette finale féminine des coupes, les résultats ont donné :

1er La Clayette/Paray

2ème Varennes/St Germain du Plain

3ème St Forgeot

4ème Crêches sur Saône

A la remise des récompenses, l’équipe de Crêches sur Saône a été chaleureusement applaudie par les autres équipes pour sa participation malgré une joueuse en moins.

L’après-midi, c’était aux 8 équipes seniors masculines de s’affronter sur les terrains du complexe du Treffort dans le cadre de la Finale des Coupes CA, Rotary, Sport Com et département.

Les 11 joueurs de chaque équipe masculine disputaient un seul match et les récompenses étaient remises à la fin de chaque rencontre. Un match a nécessité de passer par les tirs au but pour départager les équipes de La Roche Vineuse et St Vallier, score final St Vallier l’emporte 5 à 4. De beaux matchs où les joueurs ont bien défendu les couleurs de leur club avec parfois leurs supporters chauds bouillants à l’image des Luxois présents dans la tribune.

Les résultats sont pour ces rencontres :

1er groupe :

Neuvy 2 bat Epinac 2 avec un score de 4 à 2

St Sernin bat Lux 1 à 0

2ème groupe :

St Vallier bat La Roche-Vineuse 5 à 4

Crêches sur Saône bat St Sernin 2 avec un score de 1 à 0.

Vincent Bergeret maire de la ville et Henri Lombard adjoint aux sports étaient présents pour la remise des trophées.

C.Cléaux