AVIS DE DECES - Monsieur Gilles BARD

CHALON-SUR-SAÔNE, - SAINT-RÉMY



Danièle COULON et Bernard,

Françoise et Georges LOISY,

Jean-Claude BARD et Laurence,

ses sœurs, son frère et leurs conjoints ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille et les amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilles BARD

survenu le samedi 11 juin 2022,

à l'âge de 65 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le jeudi 16 juin 2022 à 15h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie ses infirmières à domicile ainsi que le service des soins palliatifs du Centre Hospitalier William Morey pour leur gentillesse et leur dévouement.