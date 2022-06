AVIS DE DECES - Madame Andrée PERROUX née GANDRIAUX

CHÂTENOY-EN-BRESSE, MERVANS



Claudette et Roger Gautheron, Rémy et Florence Perroux,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces,

vous font part du décès de

Madame Andrée PERROUX

née GANDRIAUX

survenu dans sa 92e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 16 juin 2022, à 10h30, en l'église de Saint-Marcel.

Fleurs naturelles uniquement.

Pas de plaques.

La famille remercie le personnel de la Mervandelle pour sa gentillesse et son dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Marcel

décédé en 1977.