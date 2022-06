Le Comité Départemental des Médaillés du Sport de la Jeunesse et de l’Engagement Associatif 71 participera à la Journée Mondiale du Bénévolat.

Traditionnelle journée de détente des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif à la zone de loisirs des Bizots ce jeudi 9 juin 2022. Et si l’ambiance météo quoique sèche, se révélait très fraîche, l’humeur parmi les trente convives se voulait être des plus sympathique. Mais avant de déguster le couscous préparé par le maître queux maison Michel Dumerger, une mini réunion autour du Président Gérard Tollard a permis de faire le point de la situation présente du Comité. Pour ce qui concerne les effectifs tout d’abord, ils sont stables par rapport à ceux de 2021, un motif légitime de satisfaction dans la mesure où depuis deux années la remise officielle en Préfecture des médailles, pandémie oblige, n’a pas pu se dérouler.

Par ailleurs, le Comité participera en 2022, comme les années précédentes, dans le sillage de la Fédération, à la journée mondiale du bénévolat. Selon toute vraisemblance la cérémonie devrait se dérouler à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal courant Novembre.

Le Comité Directeur du CDMJSEA71 se réunira le 13 juillet prochain à Châtenoy le Royal aux fins d’établir de façon définitive la liste des bénévoles du département qui seront honorés.

Jean-Claude Derain « Monsieur Rugby » du Comité a fait part de la réception au stade Lucien Parriat de Montchanin au cours de laquelle a été remis le Challenge Jean Tissot à l’équipe senior locale, championne Honneur Bourgogne-Franche-Comté de rugby.

Le Comité apportera son partenariat au tournoi international U13 du FC Chalon le 19 Juin prochain, aux Championnats Nationaux UFOLEP de Tir les 9 et 10 Juillet à Châtenoy le Royal et au cyclathlon, Souvenir Jo Gallo, le 02 octobre 2022 aux Bizots.

JCR