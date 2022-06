La section ‘suisse’ du club de la Boule d’Or parée de nouveaux équipements sportifs par la Mie Caline à l’occasion de la 5ème édition de la rencontre internationale franco-suisse 2022

J-2 avant le départ en terre helvétique !

Initiée il y a quatre ans par la grande championne de pétanque Nathalie Poget (3ème aux championnats du monde en 2004 et 3ème aux Mondiaux en 2018), victorieuse du national de pétanque de Chalon-sur-Saône en 2018, projet concrétisé par Pierre Alain Dumas Vice-président du club de pétanque de Clarens et Jean Philippe, un bouliste, Membre du bureau de la Boule d’Or chalonnaise, une nouvelle rencontre entre ces deux clubs se profile à Montreux du 19 au 26 juin.

Si de nombreux sponsors ont rejoint le club bouliste chalonnais pour les financer en équipements sportifs (sweats - Polos - Chapeaux…) ou en moyens financiers, pour ce grand événement sportif basé sur la fraternité franco/suisse entre ces deux clubs, cette année le club de Clarens sera renforcé pour la confrontation franco/suisse par le club bouliste suisse de Blonay représenté par Amadéo Tomassetti et ses adhérents ( club qui détient de nombreux titres de champion Vaudois) afin de défier la délégation chalonnaise composée de 12 personnes.

Ainsi de nombreux concours sont programmés au cours de la semaine : le mardi 21 juin, le concours tête à tête de boules lyonnaises (20 boulistes) à Blonay, le mercredi 22 juin, concours de pétanque doublette nocturne organisé par le club de Clarens (32 pétanqueurs), le vendredi 24 juin, concours aux pierriers organisé par le club de Clarens (24 pétanqueurs) et le samedi 25 juin concours doublette de boules lyonnaises à Blonay. Un séjour qui sera agrémenté de sports de l’extrême avec descente de tyrolienne la plus pentue de France, luge d’été la plus haute du monde, traversé d’un pont de singe le plus haut d’Europe… de quoi faire monter l’adrénaline de ces sexagénaires.

Aussi, ce mercredi soir 15 juin lors de la remise de casquettes à l’effigie Française, offertes par le sponsor du club ‘La Mie Caline’, représenté par son gérant Christophe Cotty et achetées au magasin Superdry représenté par Pauline, un barbecue géant avait été organisé par Marc Neuzillet, Denis Isaie et Jean Philippe, l’organisateur du voyage en suisse, pour les globe-trotters et leurs épouses, autour d’une dernière réunion de préparation avant le départ en terre helvétique afin de peaufiner les derniers préparatifs.

La section suisse de la Boule d’Or Chalonnaise remercie tous ses sponsors : Jérôme Ruget, du restaurant ‘Chez Jules’, Alexandre Cousty, Directeur Renault-Sodirac, Christophe Coty, gérant de la Mie Caline, Pascal Guillet, gérant du bar ‘Le Paradis’, Benoit Philippe et Pauline, du magasin ‘Superdry’, Alexy Cassabois (BTP), Jérôme Carlet, du restaurant le Verre Galant, Laurent Guillaumé, Info-Chalon, Pierre Petit (commerçant non sédentaire des marchés Paëlla, couscous, choucroute), Serge Agresti (Poissonnerie des marchés) Thierry Thevenet et Jean Luc Durand de l’O.M.S, Patrick Chaplin (pour le prêt de son véhicule minibus personnel) leurs donateurs privés (Bernard Boivin, Denis Isaïe, Marc Neuzillet, J.P…) et les 16 adhérents bénévoles qui composent la section et suisse qui rendent possibles ce voyage.

Deux prochains rendez-vous se profilent pour la section suisse de la Boule d’Or chalonnaise après la rencontre internationale : Le dimanche 10 juillet le barbecue famille et sponsors et au mois de septembre la soirée ‘Femmes de joueurs à l’honneur’ au magasin Superdry !

Clin d’œil à Denis Isaie l’intendant du club et de la Section Suisse.

E.C