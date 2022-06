Commémoration de l'appel du 18-Juin à Givry

Comme chaque année, la municipalité de Givry a rendu hommage à l'appel que le Général de Gaulle a prononcé le 18 juin 1940 depuis Londres, exhortant en particulier chaque soldat ou ingénieur patriote à refuser l'armistice conclu entre le gouvernement pétainiste de Vichy et l'Allemagne d'Hitler, à le rejoindre en Angleterre (d'où la France libre pourrait compter sur l'empire maritime britannique et la machine industrielle américaine), et à garder le moral en dépit des souffrances subies, afin que la flamme de la Résistance ne s'éteigne pas et que l'ennemi nazi soit vaincu.

Si le ciel radieux de ce samedi tranchait avec les cinq années beaucoup plus sombres que le pays a traversé entre 1940 et 1945, l'atmosphère déjà chaude dans la matinée rappelait assez bien l'enfer de l'Occupation.

Les Givrotins ont commencé dès 11h00 à affluer sous les arbres du parc Oppenheim, dont la canopée était la bienvenue. Les plus âgés ont pu jouer leur rôle de relais de la mémoire en narrant au détour de la conversation comment l'un, jeune adolescent au Moulin-Madame, débusqua et fouilla avec son frère un soldat allemand que leur père tenait en joue, mais qu'ils traitèrent néanmoins humainement en partageant à manger et à boire, avant de le mener place de la Poste.

Solennité puis convivialité

C'est à 11h30 que l'évènement du jour a débuté officiellement avec le Chant des Partisans, entonné par une dizaine de musiciens de l'harmonie municipale, dont certains venus de la Vaillante chalonnaise en renfort. Puis le maire Sébastien Ragot a, en présence des élus, d'anciens combattants et d'une trentaine de spectateurs, lu le discours du Général puis la lettre du ministre des armées.

S'en est suivi le dépôt de deux gerbes, l'une au nom du maire, l'autre au nom du président du Grand Chalon et 1er vice-président du conseil départemental Sébastien Martin, également présent. Après que la sonnerie aux morts a retenti, tous ont observé une minute de silence avant que soit jouée la Marseillaise.

M. Ragot a conclu en remerciant chacun de sa présence et en rappelant l'attachement aux valeurs républicaines, en particulier « dans le contexte national et international que l'on connaît », faisant ainsi respectivement référence au second tour des élections législatives qui se tiendra demain, et à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Enfin, comme il est de tradition à Givry, les participants ont été conviés à partager un verre de l'amitié et quelques gougères dans le parc Georges Lapierre.