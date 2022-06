AVIS DE DECES - Monsieur Roger FOREST

SAINT-RÉMY, FERNEY-VOLTAIRE, LAIVES, SAINT-LAURENT-DU-VAR



Roseline SMITH,

Hervé FOREST,

Alain et Christine FOREST,

ses enfants et sa belle-fille ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Rolande DEVOS, sa sœur ;

ses neveux et nièces,

petits-neveux et petites-nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger FOREST

survenu le 17 juin 2022,

à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mercredi 22 juin 2022, à 14h30, en salle de cérémonies Rolet au 115 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône, suivies de son inhumation au cimetière de Saint-Rémy dans l'intimité familiale.

Roger repose à la chambre funéraire Roc Eclerc de Saint-Rémy.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD Les Terres de Diane pour sa gentillesse et son dévouement.