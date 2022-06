Législatives 2022 : Message de Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot aux électeurs de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire

Communiqué du 19 juin 2022, juste après l'annonce des résultats définitifs du deuxième tour des élections législatives qui font du candidat de la majorité présidentielle, Louis Margueritte de la liste Ensemble !, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, l'emportant avec 17 893 voix des voix, soit 52,66% des suffrages exprimés, face au candidat de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES), Éric Riboulet (47,34%, soit 16 085 voix).

Immense honneur :

Les électrices et électeurs de la cinquième circonscription de Saône et Loire viennent de m'élire, aux côtés de Marie-Claude Jarrot, député pour les cinq prochaines années.

C'est une responsabilité immense qui nous oblige et nous honore et nous les remercions sincèrement pour leur confiance.

Je salue Eric Riboulet pour sa campagne. Je regrette également l'abstention, à laquelle tous les élus doivent répondre de façon très concrète.

Au niveau national, les electeurs nous ont envoyé un message clair : ils attendent des réponses rapides sur les problèmes du quotidien.

Je serai des demain matin au travail sur les dossiers d'urgence, en particulier sur le pouvoir d'achat et les questions de santé. Comme je m'y étais engagé, j'ouvrirai au cours des prochaines semaines mes deux permanences à Chalon sur Saône et à Montceau les Mines.

Je serai, avec Marie Claude Jarrot le député de toutes et tous, à votre écoute et pour le territoire.

Très fidèlement,

Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot