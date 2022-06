Qu’est-ce qui fait le succès du Salon du Livre jeunesse ?

La 6e édition du Salon du Livre Jeunesse s’est tenue du 10 au 12 juin au Parc des Expositions à Chalon-sur-Saône. Cet événement coorganisé par le Comité des Foires et Salons, les Éditions Éveil et Découvertes et la ville de Chalon-sur-Saône a connu un réel succès avec un nombre d’entrées qui se maintient - par rapport à son édition 2019, période avant Covid - alors que la majorité des salons, salle de spectacles, théâtres… subissent une baisse de la fréquentation allant parfois jusqu’à -30%. Alors qu’est-ce qui fait le succès de ce salon ?

Bénédicte, comment s’est réparti le nombre d'entrées pour cette édition 2022 ?

La journée du vendredi était exclusivement réservée aux scolaires. Ce sont donc 1600 élèves qui ont été accueillis lors de ce 1er jour soit 300 élèves de plus, ce qui représente 10 classes supplémentaires. Cette année, nous leur proposions également 3 spectacles dont ‘Le Cid’, qui fait partie du programme au collège, revisité par la Cie Par Monts et Merveilles. Les écoles de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon sont très demandeuses, nous devons poursuivre notre travail concernant le transport des écoles extérieures pour mieux leur permettre de venir rejoindre le Salon. Les écoles se sont bien appropriées le salon. 2022, est l’année de la lecture. On a compris toute l’importance et la nécessité d’être en contact avec le livre, que ce soit par le biais de contes, de comptines, en passant par le toucher du livre mais aussi des illustrations… Tout cela permet de développer un imaginaire qui permet de créer son histoire. La magie de la lecture, des mots, permet une ouverture d’esprit, une évasion. C’est aussi s’offrir une liberté par le biais de l’imaginaire… L’intimité de la personne s’incorpore au texte, lui donnant une suite, le transformant, permettant d’écrire une nouvelle histoire. J’affectionne particulièrement cette petite phrase : « Un enfant qui lit, sera un adulte qui pense ».

Nous avons proposé également beaucoup d’ateliers et 4 expositions, c’est un travail très collectif qui a été mené et Éveil et Découvertes a amené son savoir d’éditeur. N’oublions pas que c‘est un salon d’éditeurs et nous voulons garder cet ADN. Nous sommes présents à ce salon pour montrer ce qu’est le travail de l’éditeur et cela permet aux maisons de rencontrer son public.

Samedi et dimanche étaient des journées ‘Tout public’, ce sont 2200 personnes qui sont venues, se répartissant équitablement sur les deux journées. Si l’on compare à 2019, c’est le même nombre d’entrées. Depuis sa création, la fréquentation n’a cessé d’augmenter mais après deux années un peu spéciales dues à la Covid, nous avons néanmoins la chance de retrouver un taux de fréquentation semblable à 2019 et c’est une grande chance lorsque l’on constate que partout la fréquentation a baissé. Chalon-sur-Saône a su maintenir son nombre d’entrées en proposant une formule un peu différente, avec des nouveautés. Pour rappel, ce sont 40 éditeurs qui étaient présents lors de cette 6e édition dont 14 maisons situées en Bourgogne Franche-Comté, 2 sont venues depuis la Belgique. Nous avons également accueilli 48 auteurs et illustrateurs.

Initialement organisé dans les salons du Colisée, c’est la 2e édition qui a lieu au Parc des Expositions. Pourquoi ce changement, le lieu est-il mieux adapté ?

Effectivement, c’est la deuxième année que le Salon s’installe au Parc des Expositions. L’année dernière, pour maintenir le Salon, nous devions trouver un lieu qui proposerait des allées plus larges, entre autres, pour respecter les restrictions sanitaires mises en place. Il est vrai que le Colisée ne permettait pas cela, c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés au Parc des Expositions. Pour notre plus grand bonheur en fin de compte, l’espace mis à disposition permet une meilleure circulation dans les allées mais aussi nous permet de mieux gérer les différents publics (tout-petits, collégiens et lycéens).

Ce grand espace nous a permis également de proposer des expositions, un espace détente et lecture géré par les bibliothèques dont celle de Chalon-sur-Saône, très investie à nos côtés mais aussi un espace de 200m2 avec des îlots, nommé ‘Espace du bébé au petit lecteur’, animé par le Service Petite Enfance du Grand Chalon et La Pomme Verte. De nombreux espaces accueillant des ateliers ont également pris place au cœur de ce Salon tout comme l'espace Prix des Familles avec son armoire à livres. Ceux qui ont gagné ce prix ont reçu un macaron à poser sur la couverture de leur livre comme n’importe quel autre prix. Tout ceci pour dire que ce salon s’installe au niveau national - qu’il a toute sa place dans le décor national. Nous avons également la chance d’avoir la présence de Canopé sur nos éditions successives, cela rallie au-delà du département et de la région. Le Parc des Expositions est un lieu parfaitement adapté, qui séduit les exposants tout autant que le public. Il donne une dimension nationale au Salon du livre Jeunesse.

Quelle a été l’ambiance générale de ce salon ?

Découverte et partage de la lecture. C’est un rendez-vous qui est attendu par l’ensemble du public, jeune et moins jeune. L’ambiance générale était rythmée par des activités ludiques, pédagogiques et culturelles. Le Parc des Expositions est un lieu qui permet de rassembler tous les publics venant de tout horizon. On vient tous pour le livre. De plus, c’est un salon du livre jeunesse, il faut que cela soit synonyme de joie et de gaieté.

Qu’est-ce qui a eu beaucoup de succès ?

Tout dépend des tranches d’âge. Les auteurs et illustrateurs en dédicaces sont toujours très sollicités, les visiteurs aiment à les rencontrer pour un temps d’échange. Les spectacles ont également beaucoup attiré, ils sont un lien entre le livre et l’enfant, l’enfant et le parent. Ce sont des clés d’une communication culturelle qui s’adresse à tous, c’est un salon où le lien intergénérationnel est également très fort. Les expositions étaient très belles, elles ont énormément interpellé les visiteurs. C’est une chance de les avoir eues, la Bibliothèque Départementale nous a beaucoup aidés ; tout comme les partenariats, nombreux, les services de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon qui ont répondu aux besoins, ont été force de propositions et très disponibles. Nous remercions également le Service Communication qui a fait un excellent travail et David Barbe graphiste pour l’affiche et sa présence en tant que caricaturiste sur le Salon, les éditeurs qui nous font confiance et qui reviennent chaque année pour nous présenter leur travail et leurs nouveautés. C’est tout cela qui fait le succès du Salon du Livre Jeunesse.

Les Éditions Éveil et Découvertes continuent leurs aventures de salon en partant du 5 au 8 juillet à Boulazac (Dordogne) près de Périgueux pour un salon professionnel - Congrès AGEEM - , dédié aux enseignants et qui réunira près de 18 000 visiteurs venus de toute la France et des DOM TOM.

SBR