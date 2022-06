AVIS DE DECES - Monsieur Jean AUGUSTE

GIVRY



Jean Michel Auguste,

Jacques et Sylvie Auguste,

Agnès et Yvon Gaillet-Auguste,

Alain Auguste et Carole,

Véronique Auguste

et Didier Erker,

ses enfants ;

Magali et Gaël, Francis, Olivier et Jenifer, Simon, Aloïs et Estelle, Erwan, Valentine et Dimitri,

Nathan, Agathe, Eliot,

ses petits-enfants ;

ses 5 arrière-petits-enfants ;

Françoise ;

les familles Pugeault, Tatreaux, Cornier ;

Alice Bon et ses amis ;

vous font part du décès de

Monsieur Jean AUGUSTE

décédé dans sa 89e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi

27 juin 2022, à 10h30, en l'église de Givry.

Jean repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort, samedi et dimanche.

Pas de plaques,

fleurs naturelles uniquement.

Condoléances sur registres.