Remise de diplômes aux jeunes sportifs de l’EMS à Saint-Marcel

L’EMS offre dans une démarche éducative et sportive, à partir de 4 ans et jusqu’à l’entrée au collège, la découverte et la pratique de multiples activités favorisant l’éveil et l’épanouissement.

A 10h30, ce mercredi matin, après avoir fait leur séance de sport, les enfants ont alors investis le dojo de Saint-Marcel, impatients de recevoir leur diplôme.

Les plus jeunes étaient partis faire du vélo avec Justine Bon, éducatrice sportive à l’EMS.



« Ils ont commencé l’année scolaire avec les petites roulettes et ils débarquent ce matin, sans les roulettes, sous les yeux émus de leurs familles » a déclaré avec fierté, Philippe Perreau, responsable des pôles sport et éducation de la commune.



Après la traditionnelle photo de famille, Karine Plissonnier, première adjointe à la mairie, a ouvert les festivités en remerciant les enfants pour cette belle année de sport et en rappelant le but de l’EMS : « une première approche du milieu sportif afin de faire découvrir différents sports aux jeunes et pourquoi pas faire naître une nouvelle passion »



« C’est aussi une belle manière de developer leur motricité » a-t’elle précisé.



Elle a ensuite appelé tour à tour l’ensemble des élèves présents afin de leur remettre le fameux diplôme multisports, accompagnée de quatre autres élus de la commune.



Au total sur la journée, c’est environ 70 enfants qui ont reçu leur diplôme.



Les familles ont pu ensuite se désaltérer et manger des fruits à l’entrée du dojo afin de passer un moment convivial pour clôturer cette belle année sportive.

Regis, papa châtenoyen, venu accompagner ses trois filles, Maëlle, Rebecca et Déborah, a tenu à remercier Justine et Philippe pour cette année « encore très enrichissante pour mes filles ».



« Le sport c’est important mais il est difficile pour un jeune enfant de choisir ce qui pourrait lui convenir au mieux, et grâce à l’EMS, mes filles ont encore pu partir à la découverte de nombreux sports cette année».

Rebecca et Déborah, les deux plus jeunes, continueront à l’EMS l’an prochain mais Maëlle, l’aînée, a pris une décision : ce sera le rugby pour elle à la rentrée prochaine !



« Le but, c’est ça, ce n’est pas que les enfants restent inscrits à l’EMS toute leur enfance mais bien de leur faire découvrir l’univers du sport et les aiguiller au mieux dans une discipline précise où ils pourront s’épanouir » précise Philippe Perreau.



En attendant les prochaines inscriptions courant août, ouvertes aux résidents de Saint-Marcel puis aux communes extérieures, l’Ecole Municipale des Sports organise des stages d’été en juillet et en août.

Au programme, entre autres, une rando vélo, des jeux collectifs, de la pétanque mais aussi une demie journée inspirée du célèbre jeu télévisé « Fort Boyard ».



Renseignements et inscriptions en mairie au 0385424360 (places limitées)



Amandine Cerrone