Retour en images sur Afrik' en Fête (2/3)

Ibrahim Rabo, coordinateur du festival Afrik' en Fête, et David Mayingila, président d'ATDH et membre du comité de pilotage du festival, ont été rejoints par Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Ibrahim nous explique qu'il avait eu cette idée de festival dédié aux danses, musiques et cultures africaines à Chalon-sur-Saône depuis une vingtaine d'années, avec Sylvie Rabo, membre du comité de pilotage qui s'est occupé de la tombola et de la buvette.

C'est d'ailleurs, cette dernière qui a effectué toutes les démarches administratives nécessaires auprès de la municipalité pour que ce rêve prenne forme et offrir ainsi aux Chalonnais un grand moment de fête.

Le public a pu découvrir la danse d'Apo venu de Côte d'Ivoire ou les percussions du groupe de Samba Diarra, malheureusement absent pour des raisons de santé — nous lui souhaitons d'ailleurs un prompt rétablissement —, avec Abdulaye et Abou, ou encore Rahdim du Sénégal et son tama (petit tambour d'aisselles).

Et animé en musique par DJ Mouss L'Ambianceur, président d'Artemis, une association qui vient en aide à des femmes du Mali.

De son côté, Stéphane Lallemand, reconnaissable entre mille avec sa tenue de griot et son micro, proposait aux plus jeunes de découvrir les jeux d'enfants les plus répandus en Afrique comme le jeu du bandeau et la course des sacs.

Le coordinateur du festival tient également à remercier, au nom du collectif, Hervé Dumaine, premier adjoint au maire de Chalon-sur-Saône, pour le soutien qu'il a apporté au projet.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati