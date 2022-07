Inauguration d’un salon des familles au service maternité du Centre Hospitalier William Morey

Mercredi 6 juillet à 18h30, l’inauguration de ce salon - réalisé grâce à une partie des fonds récoltés en 2018 lors de l’événement ‘Canards sur la Saône » par le Rotary Chalon Bourgogne Niépce - a eu lieu en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Philippe Collange-Campagna, Directeur Général du Groupement Hospitalier de Territoire, du Docteur Michel Françoise, Chef de pôle maternité et des membres du Rotary Chalon Bourgogne Niépce sans lesquels cette réalisation n’aurait pas été possible.

« Le salon des familles permettra aux parents et aux enfants qui restent pour des longs séjours de se retrouver, pour partager un moment en famille dans un environnement plus chaleureux que la chambre d'hôpital et de s'évader un instant. »

Une plaque de remerciements à l’attention des donateurs a été posée à l'entrée du salon afin de leur rendre hommage.

Informations Service Communication du Centre Hospitalier William Morey - Photos transmises pour publication par Marie Devaux-Hauchard, Chargée de la communication. Crédit photo : CHWM