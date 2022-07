Ça sentait déjà un peu les vacances ce vendredi 1er juillet à la fête de l’école Rostand.

Une fête de fin d’année scolaire organisée par les enseignants, les parents des élèves et les AESH à destination des enfants de l’école mais aussi de tous ceux et celles qui les ont accompagnés ce vendredi soir. Tout était là pour pouvoir passer un bon moment de convivialité avec jeux, spectacle donné par les enfants, quiz et un endroit très prisé le coin restauration et buvette. Gâteaux, glaces, boisson pour petits et grands étaient servis par les parents d’élèves, une équipe pleine de bonne humeur, de quoi satisfaire le directeur de l’école Frédéric Laurent.

Une vraie fête d’école qui nous ramène à notre enfance et aux joies simples que procurent un sourire d’enfant devant la glace qu’il va manger.

C.Cléaux