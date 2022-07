AVIS DE DECES - Monsieur Christian DESFÊTE

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN - MONTCOY



Madame Desfête Nicole,

son épouse ;

Monsieur et Madame Desfête Mickaël,

et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Desfête Johann,

et leurs enfants ;

ses arrière-petits-fils ;

sa sœur ;

son beau-frère ;

ses belles-sœurs ;

ainsi que toute sa famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Christian DESFÊTE

dit « Rito »

survenu le 2 juillet 2022 à l'âge de 70 ans.

Ses obsèques auront lieu le lundi 11 juillet 2022 à 9h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques,

ni couronnes.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.