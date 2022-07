Le championnat pétanque vétérans s’est déroulé mardi 5 juillet sur les terrains de l’Amicale Boules de Châtenoy le Royal.

16 équipes engagées dans ce championnat vétérans pour des rencontres en tête à tête, en doublette,…

Les équipes engagées venaient de Pierre de Bresse, Chalon, Oslon, Dracy, Saint Martin en Bresse, Louhans, Lessard le National, Boucicaut, Saint Rémy, Crissey, Chatenoy en Bresse.

Châtenoy le Royal avait 4 équipes dont 2 en 3ème division et 2 en 4ème.

Daniel Rebillard président de l’association châtenoyenne avait, avec son équipe, tout prévu pour cette chaude journée de juillet : boissons, casse-croutes… il fallait bien ça car les joueurs ont transpiré non seulement à cause de la chaleur mais aussi par les enjeux du concours. Des rencontres intenses où l’on tire, pointe, râle parfois après le caillou qui a fait prendre le mauvais chemin à la boule mais toujours avec humour et fair-play.

De belles rencontres qui ont donné comme résultats :

En Groupe 3

Châtenoy 3 bat Lessard 3 24 à 12

Et en Groupe 5

Châtenoy 4 perd contre Chatenoy en Bresse 1. 14 à 22

L’ABCR prépare la Pétanque Propagande qui se déroulera le mardi 19 juillet à partir de 14h30. (Voir prochainement annonce sur Info Chalon)

C.Cléaux