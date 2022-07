Chalon dans la Rue : Le Petit Théâtre de Pain va animer vos soirées avec ‘Le grand bancal’

Le Petit Théâtre de Pain a été fondé en 1994, comment cette troupe s'est-elle formée et que propose t-elle ?

Le Petit Théâtre de Pain, au départ, c’est une bande d’étudiants en arts du spectacle, et l’envie pressante d’aller jouer là où il n’y a pas de théâtre. Le nom de la troupe provient d’un texte d’Ariane Mnouchkine (publié en préface de l’ouvrage « Le théâtre en France » de Jacqueline de Jomaron). Elle y raconte l’histoire d’un femme enfermée dans le ghetto de Vilno qui prenait sur sa ration de pain quotidien pour pétrir et modeler de petites poupées de mie. « Et tous les soirs, cette femme affamée animait ses apparitions nourrissantes, faisant entrer ses acteurs de pain sur son théâtre minuscule, devant des dizaines de spectateurs affamés comme elle, et comme elle, promis au massacre. Tous les soirs, jusqu’à la fin. Il faut garder la trace de cette femme comme une plaie inguérissable. Il le faut car si nous oublions le petit théâtre de pain du ghetto de Vilno, nous perdons le théâtre. »

Pour nous, c’était le reflet de notre appétit, de l’envie de porter un contenu au sens fort, un théâtre exigeant, citoyen et tout terrain partout où nous le pouvions.

Le Petit Théâtre de Pain réside au Pays Basque à Louhossoa près de Bayonne. Il est constitué de 13 personnes. 8 artistes, 2 techniciens et 3 administratifs, dont chacun est dépositaire des savoir-faire, de l’histoire artistique et humaine partagés. Construite sur un principe de coopération, la troupe affine sans cesse un fonctionnement sur mesure où chaque décision, qu’elle soit artistique ou stratégique, se réfléchit et s’acte collectivement. On y assume entre autres, l’alternance des metteurs en scène d’un spectacle à l’autre, la mise en commun des propositions au service du projet du moment et un principe de distribution au plateau qui se cherche à plusieurs.

La création de spectacles est le cœur de notre activité. Nous travaillons en salle comme dans l’espace public, touchant ainsi des territoires variés à l’échelle locale, régionale et nationale

Depuis une quinzaine d’années, nous écrivons en collaboration avec des auteurs qui prennent part au processus de création dès son lancement, rendant d’autant plus vivant et sensible le propos de nos spectacles.

Mûrir des œuvres collectivement, traduire les préoccupations des femmes et des hommes de notre temps, défendre un théâtre populaire et exigeant est notre marque de fabrique.

Exigeant par les sujets que nous choisissons de porter à la scène.

Populaire parce que ces sujets s’incarnent dans des parcours de vie, des histoires familières ancrées dans nos actualités.

Populaire aussi, pour l’énergie qui caractérise nos spectacles, ou encore parce que nous avons le goût et le besoin de déborder du plateau, de prolonger la discussion avec le public, de créer des rencontres sous différentes formes.

Êtes-vous déjà venus au Festival Chalon dans la Rue ? Que représente-t-il pour vous ?

Oui en 2005, avec 2 spectacles, « Le pic du bossu » de Slawomir Mrozek et « Le Cabaret » du Petit Théâtre de Pain (notre ancien spectacle musical). Ce festival, sa dimension « hyper conviviale », c’est l’occasion de la rencontre, d’un public, d’artistes, d’un échange nourri, de quelque chose qui se partage. C’est aussi une équipe qui accorde un grand soin à l’accueil des compagnies et propose une programmation à la fois riche et diversifiée. Pour nous, c’est aussi l’occasion de jouer notre spectacle sur une série de représentations.

Pouvez-vous nous parler du spectacle 'Le Grand bancal' ? A qui s'adresse t-il ?

'Le Grand bancal' s’adresse à tous les publics. Ce spectacle est une création collective présentée sous une forme « cabaret », en cela qu’elle est constituée d’un enchaînement de partitions chantées, scandées, dansées, qui n’ont pas grand chose à voir les unes avec les autres, enfin… à vous de voir. Nous sommes neuf au plateau, de simples gens, un peu perdus, un peu perchés, abîmés de solitude et d'amours contrariés, avec la joie en étendard et la chanson en bandoulière. Cette tribu chante à tue-tête ses ratages, ses colères et ses espérances. L’idée était d’avoir à nouveau à notre répertoire, un spectacle familial, festif et fait maison.

Pour en savoir plus :

« Le Grand Bancal est un cabaret tout public et tout terrain, un grand bol d’air pour méninges.

Il nous trimballe en chansons et mouvements, d'une histoire à une autre. L'émotion butine du sensible au rire et nos parts d'ombre se jouent de notre goût pour la lumière.

Du son, des mots, des trognes des bribes, les unes chassant les autres, poursuivant ainsi la balade poétique au pays de “ce qui nous lie”. »

Création collective pour 9 comédiens - musiciens

Durée : 1h25

Festival Off Chalon dans la Rue - ‘Le grand bancal’ du mercredi 20 juillet au samedi 23 juillet à 22h - Cour de l’Est, pastille 19 (Ecole primaire de l’Est, 17 rue de la Motte)

SBR - Photo : Communication Le Petit Théâtre de Pain, crédit photo : Jean Pierre Estournet