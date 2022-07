12 nageurs du Centre Nautique Chalonnais vont défendre les couleurs de la Ville aux Championnats de France Open à Amiens

C’est une grosse délégation chalonnaise composée de 12 nageurs du Centre Nautique Chalonnais qui participeront aux Championnats de France Open d’été à Amiens du samedi 23 au jeudi 28 Juillet.

Inscrits dans différentes catégories, ce sont 7 nageuses : Jeanne Lise Gauthier, Andra-Denisa Gorecki, Angèle Maumy, Laura Nemeth, Lorine Picard, Alix Predine et Anastasia Urbaniak et 5 nageurs Mathys Chouchaoui, Néo Derangère, Waël El Faqir, Clément Rivière et Adan Rolet qui iront défendre les couleurs chalonnaises.

Ces nageurs seront accompagnés de leurs entraineurs Luc Bouriez , Christian Yax et Alexandre Legrand espèrent bien ramener un titre national à Chalon.

Souhaitons leur bonne chance !

J.P.B