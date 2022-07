Paquet pouvoir d'achat : Le député Louis Margueritte ne cache pas son satisfecit

Le Sénat à majorité de droite a adopté vendredi soir en première lecture, après l'avoir amendé, le projet de loi d'"urgence" en soutien au pouvoir d'achat, premier volet du paquet de mesures pour faire face à l'inflation qui a franchi la barre de 6%.

Le texte a été adopté à main levée, grâce aux voix notamment des groupes LR, centriste et RDPI à majorité En Marche, au terme de deux jours de débats globalement sereins, contrastant avec la discussion chaotique qui a prévalu à l'Assemblée nationale.

Le premier texte proposé par le gouvernement d’Elisabeth Borne en soutien au pouvoir d’achat est calibré à 20,7 milliards par Bruno Le Maire, le Ministre de l'Économie. Quant au second, le projet de loi de finances rectificative pour 2022, il ouvre 44 milliards d'euros de crédits dont 9,7 milliards d'euros pour renationaliser à 100% EDF.

«Je suis satisfait sur la forme. On a voté le paquet de mesures même si cela n'a pas toujours été simple, sans augmentation des dépenses. Il est de plus de 20 milliards d'euros avec des compromis car voté avec des partis d'opposition, notamment sur la remise carburant en compensation des collectivités en situation de difficulté», nous explique Louis Margueritte, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.

«Autre élément de satisfaction, on a un paquet de mesures aussi raisonnable qu'ambitieux car il revalorise les minima sociaux de 4%, prévoit la prolongation du bouclier énergétique, prolonge et augmente la compensation carburant. On prévoit la déconjugalisation des allocations adultes handicapés (AAH) . On prévoit également de reporter la hausse de fiscalité de gazole non routier», poursuit ce dernier, «tout le monde nous disait que ce serait impossible mais grâce à la mobilisation générale, nous avons un paquet opérationnel dans les prochaines semaines et visibles par tous».

Plus de 3 semaines de débats alors que le portefeuille des ménages reste durement frappé par la hausse massive des prix au milieu de l'été.

Et celle-ci n'est pas terminée, alors que les Français ont en ligne de mire les dépenses importantes pour la rentrée des classes. Selon l'Insee, en juillet, l'inflation s'est de nouveau renforcée, atteignant 6,1%, après 5,8% en juin.

La hausse de ce mois-ci est engendrée par «une accélération des prix des services en lien avec la période estivale, de l'alimentation et – dans une moindre mesure – des produits manufacturés», indique l'Insee.

Lundi, les sénateurs se lanceront dans le budget rectificatif (PLFR) pour 2022, l'hypothèse d'une taxe sur les "superprofits", portée notamment par les centristes, risquant de tendre les débats.

Le même jour, députés et sénateurs se réuniront en commission mixte paritaire pour tenter de s'accorder sur une version commune du projet de loi pouvoir d'achat, le gouvernement tablant sur une adoption définitive des deux textes au plus tard le 7 août.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati