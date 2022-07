Rugby : Deux co-présidents pour le Chatenoy Rugby Club

Une accession en Régionale 2 (ex-promotion d’Honneur), de nombreuses nouvelles signatures de joueurs et encadrants, une équipe dirigeante avec des têtes nouvelles et une présidence de Club à deux têtes, le Chatenoy Rugby Club donne la mesure de ses ambitions pour le futur.

A l’issue des Assemblées Générales extra-ordinaire et ordinaire, le Chatenoy Rugby Club a désigné deux co-présidents pour diriger le club, suite au départ du président Jean-Marc Perret.

info-chalon.com aborde aujourd’hui l’aspect structurel qui se met en place suite à ces évènements passés mais aussi et surtout par le fait de son accession en Régionale 2.

Inutile de revenir sur les circonstances qui ont vu le club quasiment aux portes d’une cessation d’activité. Grâce à une Entente avec le club de Saint-Firmin, le rugby a pu continuer sur Chatenoy le Royal. Depuis la saison 2021-2022, les deux clubs ont repris leur entité respective.

Le Chatenoy Rugby Club a retrouvé un second souffle l’amenant même en finale régionale de 2e Série. Un renouveau, comme l’a souligné le président Pandrot lors de l’assemblée générale, qui a pu se faire grâce à la volonté d’une équipe dirigeante et des joueurs.

A cela ce sont ajoutés les prémices d’une école de rugby permettant de revoir des enfants revenir jouer au rugby sur le terrain de Charréconduit, par la volonté conjuguée des directeurs des Ecoles Primaires et de l’aide technique du club voisin qu’est le Rugby Tango Chalonnais, avec qui le CRC a passé une convention morale, renouvelée pour 2022 - 2023.

Deux co-présidents

Les statuts le permettant suite à l’Assemblée Générale Extra-ordinaire du 8 juillet 2022, deux co-présidents ont été élus par le Comité Directeur. Il s’agit de Tony Pandrot, 41 ans, ancien joueur et responsable commercial dans l’entreprise Tout Habitat, et Thomas Bouillot, 37 ans, artisan plombier-chauffagiste à Chatenoy le Royal.

Deux hommes passionnés de pêche à la carpe et …… de rugby bien évidemment. L’un et l’autre ont la volonté de voir le club de Chatenoy le Royal revenir à un bon niveau régional et leur discours à la même tonalité :

« Le renouveau se confirme dès le début de cette saison 2022 - 2023. Il suffit pour cela de voir le nombre de signatures que nous avons eu, et ce sans aucun contact particulier. Des jeunes et des anciens, des retours au club pour quelques-uns. Certains apporteront leurs expériences à des échelons supérieurs et encadreront les jeunes. Tout ceci devrait donner un bon résultat sportif et permettre une progression en cours de saison. » soulignent les deux co-présidents.

Puis de revenir sur cette accession en Régional 2 : « Il est vrai que nous avons un peu forcé le destin du coté de la Ligue. La saison que nous avons passé en tête de la 2e Série, malgré la défaite en finale contre Bourbon Lancy, nous a fait prendre conscience de notre valeur sur le terrain. Nous avons du potentiel pour jouer à un niveau au dessus, de plus nous sommes en mesure d’aligner une équipe Réserve à 12 joueurs puisque nous avons 48 joueurs Seniors sur lesquels ont peu compter. Il eut été dommage de ne pas être admis en Régionale 2 ( ancien niveau Promotion d’Honneur en 2022). On tient à remercier la Ligue de Rugby de nous avoir suivi sur ce point. A nous de nous montrer à la hauteur sur le terrain maintenant. »

Quant au fonctionnement structurel du club, là aussi les deux co-présidents sont clairs : " Nous prenons ce club comme présidents avec une situation saine dans son fonctionnement matériel, mai aussi et surtout dans sa situation financière. Nous remercions Jean-Marc PERRET pour son travail ainsi que Dominique Drillien.

Nous allons continuer à avoir une gestion rigoureuse, d’autant que cette accession va générer pour nous des dépenses supplémentaires en matière de coûts de déplacements et d’équipements avec deux équipes Seniors.

Nous espérons beaucoup aussi sur le développement de notre école de rugby qui est l’avenir du club. Pour preuve de nombreuses signatures seniors sont des retours au club formateur du CRC après avoir évolués dans d’autres clubs. L’encadrement pour l’école se doit d’être bien structuré car nous avons un effet Tournoi des VI Nations, mais aussi en 2023, la Coupe du Monde qui se joue en France. Il faut se préparer à cela. Nous prendrons les inscriptions lors du Forum des Associations de Chatenoy le Royal le dimanche 28 aout 2022. »

Le souhait majeur des deux présidents : « Obtenir un bon soutien de tous les partenaires amoureux du rugby.

Que ce soit en premier lieu les joueurs et éducateurs sur le terrain ( de l’école aux seniors); de l’équipe dirigeante dans son ensemble afin de permettre à tous de bien se sentir au club; de la Municipalité qui nous soutient et nous aident financièrement et matériellement; des sponsors, sans eux nous ne pouvons pas compléter nos besoins financiers nécessaires pour un bon fonctionnement du club.

D’avance nous les remercions sincèrement et rendez-vous à Charréconduit pour le premier match de Championnat, le 25 septembre 2022 contre Cluny. »

J-C Reynaud