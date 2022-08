La Saône et Loire placée en alerte orange à la canicule

Qualification du phénomène

Nouvel épisode caniculaire un peu moins intense que l'épisode précédent qui s'est produit au mois de juillet.

Situation actuelle

Mardi 2 août, les températures maximales en plaine ont atteint 30 à 32 degrés en Alsace, et plutôt 31 à 33 degrés, localement 34 degrés, entre la Franche-Comté, la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire. En fin de nuit de mardi à mercredi, les températures observées sont comprises entre 14 et 20 degrés le plus souvent sur les départements placés en vigilance orange.

Evolution prévue

La chaleur va s'intensifier mercredi 3 et surtout jeudi 4 avant de faiblir légèrement vendredi 5 août.

On attend une première hausse des températures mercredi après-midi. Elles atteindront alors 34 à 36 degrés, localement 37 degrés sur le sud de la Saône-et-Loire.

Les températures ne baisseront que peu dans la nuit de mercredi à jeudi. Elles se situeront jeudi au lever du jour souvent autour de 18 à 21 degrés. En milieu urbain, les températures peineront à descendre sous 20 degrés.

Jeudi après-midi la chaleur montera encore d'un cran par rapport à la veille puisque les températures devraient atteindre 37 à 38 degrés, localement 39 degrés en plaine de Saône.

La nuit de jeudi à vendredi sera encore très chaude et même plus que la précédente avec des températures vendredi au lever du jour souvent entre 19 et 22 degrés, voire plus en milieu urbain.

Vendredi le temps sera par moments lourd et plus nuageux, parfois même avec des orages, mais cela n'empêchera pas les températures d'atteindre encore 32 à 36 degrés.

Il faudra attendre samedi pour voir une réelle baisse des températures qui se situeront au plus chaud de la journée autour de 30 degrés.

A noter que les départements suivants sont en vigilance jaune pour les fortes chaleurs : Nièvre, Yonne, Aube, Haute-Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges. Ces départements sont concernés par le pic de chaleur entre mercredi et vendredi, avec une intensité dans l'ensemble légèrement moindre que sur les départements en vigilance orange, et une baisse des températures à partir de vendredi un peu plus rapide que sur les départements en vigilance orange.