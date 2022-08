La rénovation de l'école Romain Rolland est dans les temps

Les travaux, conséquents (huisseries, ventilation, plafond, éclairage, peinture), de l'école primaire des Aubépins Nord vont bon train depuis trois semaines. Le chantier devrait être livré pour la rentrée 2022. Plus de détails avec Info Chalon.

La rentrée approchant à grands pas, la municipalité effectue, comme chaque année, des travaux de rénovation dans différents groupes scolaires de notre ville et œuvre pour que les élèves, le personnel et les enseignants puissent se sentir à leur aise dans leurs établissements scolaires et puissent débuter dans les meilleures conditions possibles une nouvelle année scolaire.

La pause estivale étant le moment le plus approprié pour réaliser ses travaux afin d'impacter le moins possible le fonctionnement des groupes scolaires.

À titre d'exemple, voici quelques-uns des travaux déjà réalisés ou encore en cours de réalisation à l'école Romain Rolland en 3 grosses opérations :

▶ Finalisation de la réfection de la toiture du deuxième bâtiment + coffrage des poteaux métalliques sous le préau : 220 000 euros

▶ Première phase (été 2018) : 550 000 euros

• Rénovation du premier bâtiment de l’école élémentaire : huisseries, installation d’une ventilation double flux, réfection du plafond, modernisation des éclairages (LED), remise en peinture

• Remise en peinture des sanitaires de l’élémentaire

• Rénovation du patio de l’école maternelle

▶ Deuxième phase (été 2020 + été et toussaint 2021) : 330 000 euros

• rénovation du deuxième bâtiment de l'école élémentaire (travaux identiques)

• reprise de toiture du premier bâtiment, côté parking

La Ville a également fait réalisé une étude pour la création d'un restaurant scolaire à hauteur de 21 667,39 euros dont les travaux sont prévus pour 2023.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati