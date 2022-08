Retour en images sur la Journée de la Diaspora africaine (2/3)

La 4ème édition de la Journée de la Diaspora africaine s'est tenue au Plateau ce samedi 6 août 2022. Festif à plus d'un titre, cet événement qui a réuni des centaines de personnes était placé sous le signe de la joie et de la bonne humeur, Retour en images avec Info Chalon.

Ils ont fait de Chalon-sur-Saône et ses environs leur port d'attache, loin de leur pays d'origine. Et veulent se serrer les coudes, pour contribuer à une meilleure intégration des ressortissants africains et des afro-descendants qui arrivent ou sont nés ici. Tel est l'un des objectifs de la Diaspora Africaine de Bourgogne Franche-Comté, présidée par Guy Tibé.

«Le socle, c'est la solidarité», insiste Martial Pamala, l'animateur de cette 4ème édition qui a eu lieu ce samedi 6 août 2022.

Une journée sous un soleil radieux, signe qu'elle serait d'ores et déjà un succès.

«Nous sommes une association culturelle et d'entraide, apolitique qui représente toutes les cultures africaines de Tanger au Cap et des Caraïbes aux Mascareignes mais tout le monde est le bienvenu. On est là, pour se soutenir psychologiquement, financièrement s'il le faut», ajoute à son tour le président de l'association.

Sénégalais, Maliens, Guinéens, Ivoiriens, Tchadiens, Nigérians, Béninois, Togolais, Gabonais, Camerounais, Marocains, Algériens, Tunisiens, Mauritaniens, Burkinabés, Centrafricains, Congolais, Soudanais, Éthiopiens, Érythréens, Somaliens, Rwandais, Burundais, Angolais, Malgaches, Sudafricains, Comoriens, Antillais, Réunionais et bien d'autres encore, les centaines de personnes qui ont répondu présent à ce rendez-vous au Plateau se sont amusés de 15 heures jusqu'au bout de la nuit avec la même idée de constituer une seule grande famille.

Étaient également présents, Jean-Michel Morandière, adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Éric Beugret de l'association jurassienne Afrique - Terre de découverte (Neublans-Abergement), Ibrahim Rabo, président de Zoodo, Stéphane Angaman de la Brasserie culinaire, et Eloge Doh du restaurant O Délices des 3D, pour ne citer qu'eux.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati